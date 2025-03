Até que ponto os cortes de Trump impactam a ciência do clima?

Di Liberto acredita que será mais difícil para os cientistas que trabalham com o governo dos EUA viajarem para o exterior e colaborar com seus colegas na modelagem climática. "Haverá menos comunicação entre os EUA e a Europa, o que resultará num menor desenvolvimento do saber."

Qual o próximo passo?

De uma carta aberta ao Congresso e ao governo Trump, assinada por mais de 2.500 cientistas, consta que o desmantelamento da NOAA e de outras instituições científicas importantes equivaleria a uma "abdicação da liderança dos EUA na ciência climática", na qual eles desempenham um papel de grande importância.

Poucos dias atrás, o governo impediu que o cientista-chefe da Nasa participasse de uma reunião do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) na China. O órgão da ONU é responsável por produzir as principais avaliações do mundo sobre as mudanças climáticas e suas consequências para a humanidade, usadas por governos de todo o mundo para orientar suas políticas.

Isso poderia ter um impacto imenso, dada a importância da ciência dos EUA na condução do trabalho do IPCC, prevê Anna-Katharina Hornidge, diretora do Instituto Alemão de Desenvolvimento e Sustentabilidade, um think tank com sede em Bonn.

Quando se trata da questão de quem poderá preencher o vazio deixado pelos EUA, "minha esperança está na Europa até certo ponto", afirma. Ela acredita que a criatividade, a mobilidade e a motivação de muitos cientistas do clima também são motivo para otimismo.