Como Brasil pretende dar as cartas à frente da COP30

O maior poluidor histórico decidiu ficar de fora. Donald Trump já disse que os Estados Unidos não vão honrar os compromissos de corte de emissões de gases-estufa assumidos dentro do Acordo de Paris, assinado em 2015 na COP21. E que não financiam nenhum projeto neste sentido.

"Nós vamos trabalhar com os estados daquele país que querem continuar neste esforço, o que já aconteceu quando Trump ganhou pela primeira vez", disse o embaixador André Corrêa do Lago a um grupo de jornalistas, dias antes do lançamento da carta.

Segundo as regras, a medida anunciada por Trump só terá efeito prático em janeiro de 2026, e formalmente os EUA ainda fazem parte do Acordo de Paris no encontro de novembro em Belém.

"Sem surpresas"

É tradicional que o presidente da COP faça uma carta para sinalizar ao mundo os principais objetivos da rodada. A diferença é que a próxima COP não tem um mandato especial para negociar um tópico específico, como foram os casos das duas últimas.

Dubai, em 2023, e Baku, em 2024, fecharam as negociações em torno do "livro de regras" do Acordo de Paris. Um dos pontos pendentes era a meta de financiamento climático, finalizada na última conferência e considerada insuficiente.