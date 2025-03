Estados Unidos e Ucrânia voltam a negociar paz na Arábia Saudita

Espera-se que o lado ucraniano proponha um plano de paz que inclua o fim dos ataques de drones e mísseis, bem como a suspensão das atividades militares no Mar Negro. Zelenski disse que a proposta seria um teste do compromisso da Rússia em acabar com a guerra. Até o momento, porém, Vladimir Putin não demonstrou interesse em um cessar-fogo

Zelenski também disse no início de março que estava pronto para assinar o acordo, dias depois da discussão inflamada com Trump e o vice-presidente dos EUA, JD Vance, no Salão Oval.

sf (AFP, DW, ots)