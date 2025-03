Importação de armas sobe 155% na Europa, aponta relatório - Volume global de vendas segue estável, mas lista de principais países compradores mudou drasticamente. Além da Ucrânia, que encabeça ranking, destaque vai para as regiões do Golfo e da Ásia.À primeira vista, a principal frase do mais recente relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri, na sigla em inglês) pode surpreender: as exportações globais de armas estão, em média, estagnadas e praticamente não mudaram no período de 2010 a 2019. Mas uma análise individual dos países aponta para dramáticas mudanças geopolíticas.

Entre 2020 e 2024, a Ucrânia aparece como o maior destinatário de armas pesadas em todo o mundo – praticamente 9% de todas as exportações globais foram parar em território ucraniano. O país atacado pela Rússia aumentou as importações de armamentos em quase 100 vezes na comparação com o período anterior, de 2015 a 2019.

Agressão russa e incerteza