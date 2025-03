Mark Carney será novo premiê do Canadá - Escolhido por seu partido para assumir mandato-tampão após saída de Justin Trudeau, ex-chefe do Banco Central enfrentará ameaças tarifárias de Donald Trump e disputará a próxima eleição com os conservadores da oposição.O Partido Liberal elegeu neste domingo (10/03) o ex-diretor dos bancos centrais do Canadá e do Reino Unido, Mark Carney, de 59 anos, como seu novo líder e, consequentemente, como o novo premiê do país. Ele sucederá o atual chefe de governo, Justin Trudeau, que anunciou sua renúncia em janeiro após mais de nove anos no cargo e em meio à erosão do apoio tanto no seu partido como entre os eleitores, abalado pela inflação dos alimentos e da habitação e pelo aumento da imigração, dentre outros fatores.

Na votação realizada entre os 400 mil filiados à legenda, dos quais cerca de 150 mil foram às urnas, Carney superou por ampla margem (85,9% a 8%) a ex-vice-primeira-ministra e ex-ministra das Finanças Chrystia Freeland, cuja renúncia aos cargos, em dezembro do ano passado, desencadeou a crise que culminou no pleito deste domingo.

Após sua eleição como líder do Partido Liberal, Carney substituirá Trudeau como primeiro-ministro do país até que sejam convocadas eleições gerais, o que poderá ocorrer em abril.