O que está acontecendo na Síria?

No mesmo fim de semana, o novo governo afirmou que havia recuperado o controle das áreas onde grupos alauítas lançaram ataques. O novo regime culpou "ações individuais" pela violência generalizada contra civis. Após cobranças da ONU e do governo dos EUA, Damasco também anunciou a formação de uma comissão para investigar os massacres.

Mas as matanças colocam em questão se são genuínos os esforços públicos que os novos membros do regime sírio têm supostamente feito para se distanciar de seu passado jihadista, e se o governo tem de fato controle sobre suas forças.

Apesar do entusiasmo inicial pela queda do regime de Assad entre muitos sírios, persiste um ceticismo entre as minorias religiosas do país em relação ao novo governo formado por ex-combatentes islâmicos. Além dos alauítas, membros das minorias drusa e cristã também manifestaram temores em relação ao novo governo, nos últimos meses.

Nova espiral de violência?

Numa análise publicada em meio às denúncias de massacres, o think tank americano Institute for the Study of War (ISW) apontou o risco de a reação violenta das forças do novo regime aumentar a probabilidade de uma insurgência alauíta mais robusta: "Esses incidentes na costa da Síria parecem ser operações de contra-insurgência mal executadas, que se transformam em execuções extrajudiciais por forças afiliadas ao HTS em cidades alauítas."

Ainda segundo o ISW, essas operações podem vir a "alienar ainda mais e inspirar medo nas populações minoritárias do litoral". "Esse medo, por sua vez, pode gerar apoio popular e recrutamento para grupos insurgentes, mesmo além da base de poder e da comunidade iniciais do grupo", apontou ainda o ISW. "Tal dinâmica pode facilmente sair do controle e se transformar num conflito armado mais amplo."