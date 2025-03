Tribunal começa a ouvir vítimas do cirurgião acusado de abusar de 300 pacientes

Desde 2001, as escolas são obrigadas a ministrar ao menos três horas de aula em educação sexual por ano. Mas, para a autora de livros infantis e cantora Mai Lan Chapiron, isso não é suficiente - também porque nem todas as escolas respeitam essa regra.

Chapiron foi abusada sexualmente pelo avô aos sete anos de idade. Ela escreveu vários livros, uma música e gravou um vídeo para empoderar crianças contra a agressão sexual. Seu livro Le Loup ("O lobo") se tornou uma obra-prima para muitos professores e psicólogos. "Há dois anos vou a escolas e acampamentos de verão para contar às crianças sobre isso", relata. "Não podemos deixá-las sozinhas com esses incidentes."

A associação Les Papillons ("As borboletas") busca dar apoio às crianças. Desde 2020, a entidade instala as chamadas caixas de borboletas em escolas e clubes esportivos franceses. Através delas, as crianças podem enviar mensagens relatando se elas ou outras pessoas foram vítimas de bullying, violência ou agressão sexual. Já existem 450 caixas desse tipo na França e uma primeira delas foi colocada em uma escola de Munique, no sul da Alemanha.

A associação já recebeu dezenas de milhares de mensagens. "Quando eu tinha entre seis e nove anos, meu irmão me estuprou", diz o fundador da entidade, Laurent Boyet, hoje com 53 anos. "Eu não podia falar sobre isso, mas conseguia escrever. Quero dar essa oportunidade a outras crianças."

As caixas também poderiam ser instaladas em hospitais, embora isso não fizesse muita diferença no caso do cirurgião de Vannes - muitas de suas supostas vítimas estavam sob anestesia no momento em que as violações teriam ocorrido.