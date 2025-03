Explosão e 24h de fogo: colisão de navios no Atlântico alarma ambientalistas

O incêndio continuava hoje, no dia seguinte à colisão entre um navio petroleiro e um cargueiro na costa britânica do Mar do Norte. De acordo com as autoridades britânicas, a busca por um membro da tripulação desaparecido do cargueiro Solong, operado pela empresa de navegação alemã Ernst Russ, foi suspensa, e o homem provavelmente está morto. O impacto para o meio ambiente permanece incerto, enquanto continuava a operação de combate a incêndios em ambos os navios.

Na manhã de ontem, por razões desconhecidas, o navio de carga Solong colidiu com o navio petroleiro Stena Immaculate, de 183 metros de comprimento, ancorado a cerca de 15 quilômetros da cidade portuária de Hull, no nordeste da Inglaterra. Imagens da emissora britânica BBC mostraram um buraco num dos lados do Stena Immaculate.

O petroleiro, operado pela empresa de navegação americana Crowley, havia sido fretado pelo Comando de Transporte Marítimo Militar dos EUA. O comando usa navios com tripulações civis para fornecer transporte marítimo para o Departamento de Defesa dos EUA. A empresa holandesa Boskalis afirmou à agência de notícias holandesa ANP que fora encarregada de resgatar o petroleiro, tendo enviado quatro navios de combate de incêndios.