Covid-19: como os lockdowns afetaram a saúde mental dos jovens

"Os sintomas mais comuns a longo prazo incluem perda de memória, dificuldade de concentração, dificuldade para resolver problemas e para encontrar as palavras certas", lista Falbová. Esses sintomas, segundo ela, ocorrem com frequência muito maior em mulheres. "Sintomas físicos, como redução da capacidade física e dores de cabeça, também foram mencionados com frequência", acrescenta.

Outros estudos mostram que, cinco anos após os confinamentos, muitos jovens sofrem de transtornos alimentares e de ansiedade e depressão.

As mudanças no estilo de vida associadas ao confinamento – mais tempo de tela, menos atividade física e distúrbios do sono – também trazem impactos negativos à saúde mental e física. As mulheres relataram ainda irregularidades no ciclo menstrual, o que pode estar relacionado ao estresse e às alterações hormonais após a covid-19, segundo a antropóloga.

Fardo adicional para faixa etária já estressada

Mesmo antes de 2020, problemas de saúde mental já eram comuns nessa faixa etária, quando a pressão escolar, as mídias sociais, a ansiedade climática e a incerteza econômica levaram ao aumento das taxas de depressão e ansiedade, explica Falbová.

A pandemia agravou as doenças existentes e trouxe consigo novos sintomas. Segundo a antropóloga, a ansiedade, a depressão e as dificuldades cognitivas aumentaram significativamente entre os jovens.