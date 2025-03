Ex-presidente filipino Rodrigo Duterte é preso após mandado do TPI

Duterte e sua comitiva chegaram ao aeroporto às 9h20 (horário local), quando o procurador-geral do país apresentou a notificação do TPI. O ex-presidente foi escoltado pelas forças de segurança para fora do aeroporto.

A prisão provocou tumulto no aeroporto, onde advogados e assessores de Duterte protestaram contra o fato de que eles, juntamente com um médico e advogados, terem sido impedidos de se aproximar do político depois que ele foi levado sob custódia policial. "Isso é uma violação de seu direito constitucional", disse aos repórteres o senador Bong Go, um aliado próximo de Duterte.

De acordo com o comunicado do gabinete presidencial, o político de 79 anos está bem de saúde e foi examinado por uma equipe médica após a detenção.

Mais de 30 mil mortos, segundo ONGs

O ex-presidente travou uma guerra contra as drogas durante seu mandato, entre 2016 e 2022, que deixou cerca de 6 mil mortos em operações antidrogas e execuções extrajudiciais, segundo dados da polícia, embora organizações não governamentais locais estimem o número em mais de 30 mil.

O TPI iniciou uma investigação sobre as execuções extrajudiciais, apesar de Duterte ter retirado as Filipinas do órgão em 2019 para evitar ser implicado, e em 2021 vinculou autoridades e forças de segurança aos crimes cometidos.