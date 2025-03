Lucro líquido da Volkswagen caiu mais de 30% em 2024

Queda da demanda

Após três anos de lucros excepcionais, as montadoras alemãs vêm sofrendo desde 2024 com a queda da demanda, o aumento dos custos, especialmente os relacionados à energia, e a concorrência acirrada das marcas chinesas, que estão mais bem posicionadas no segmento de carros elétricos.

Em meio a esse cenário, o grupo de dez marcas (incluindo Porsche, Skoda e Audi) entregou 2,3% menos carros, em comparação com 2023.

E, embora as vendas na América do Norte tenham crescido 6,4%, isso não foi suficiente para compensar o declínio na China (-9,5%), mercado número um da Volkswagen, onde tem cerca de um terço de suas vendas, mas vem perdendo participação.

Custos fixos

Além disso, os custos fixos aumentaram, tendo totalizado cerca de 2,6 bilhões de euros, em parte devido ao programa de reestruturação, incluindo os altos custos relacionados ao fechamento da fábrica da Audi em Bruxelas, entre outros.