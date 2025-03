Moscou é alvo de ataque massivo de drones da Ucrânia

Um dos mortos, de acordo com a autoridade regional, era um segurança de 38 anos de um estacionamento de uma empresa na cidade de Domodedovo, onde mais de 20 carros foram queimados por um incêndio causado pela queda de um drone.

O governador da região de Moscou acrescentou que um homem de 50 anos ficou gravemente ferido no mesmo local e morreu pouco depois no hospital.

"O mais importante agora é fornecer toda a assistência necessária às vítimas e suas famílias", escreveu Vorobyov, anunciando o pagamento de 1 milhão de rublos (cerca de R$ 66 mil) aos parentes dos falecidos.

As autoridades de aviação russas suspenderam as operações nos aeroportos de Moscou por várias horas devido ao ataque aéreo. A mesma medida foi adotada nos aeroportos de Nijni Novgorod e Iaroslavl.

Encontro na Arábia Saudita

A ofensiva ocorreu horas antes de uma reunião nesta terça-feira na Arábia Saudita entre representantes ucranianos e americanos, na qual será apresentado um plano para uma trégua parcial no conflito. De acordo com Andriy Kovalenko, do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, a proposta poderia ser feita diretamente ao Kremlin por Washington. A resposta russa, acrescentou Kovalenko, seria "um teste" sobre a disposição da Rússia de acabar com a guerra.