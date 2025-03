Se comparou a Hitler e agora está preso: quem é o ex-presidente das Filipinas

Na mira do TPI

Em abril de 2017, uma queixa foi apresentada por um advogado perante o Tribunal Penal Internacional (TPI) acusando Duterte e 11 outras autoridades de crimes contra a humanidade no âmbito da "guerra às drogas". Em resposta, no início de 2018, a então procuradora-chefe do TPI, Fatou Bensouda, começou a examinar as acusações. Isso fez com que Duterte, em março de 2018, iniciasse a retirada das Filipinas do TPI, que entrou em vigor um ano depois, em março de 2019.

No final de 2021, o governo de Duterte fez movimentações para suspender a investigação, alegando que as autoridades filipinas estavam investigando as mesmas alegações e dizendo que o TPI não tinha jurisdição. No entanto, em julho de 2023, os juízes do TPI decidiram que a investigação poderia ser retomada e rejeitaram as objeções do governo Duterte, argumentado que a jurisdição do tribunal se mantinha para o período em que as Filipinas foram signatárias do TPI.

Com sede em Haia, na Holanda, o TPI pode intervir quando os países não querem ou não podem processar os suspeitos dos crimes internacionais mais graves, incluindo genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. No momento, outros líderes também são alvos de ordens de prisão pelo tribunal, notadamente o presidente russo, Vladimir Putin, e o premiê israelense, Benjamin Netanyahu.

Pós-Presidência e briga com dinastia rival

Duterte deixou a Presidência filipina em 2022, com índices de aprovação superiores a 70% em diversas pesquisas. De acordo com a Constituição filipina, ele não poderia concorrer à reeleição.