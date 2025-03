Ucrânia aceita proposta de cessar-fogo de 30 dias dos EUA

Rússia com a bola

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse em Jeddah que seu governo apresentaria a oferta aos russos.

"A bola está agora no campo deles", disse Rubio.

Ao comentar no X após o anúncio, o presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu: "A Ucrânia acabou de concordar com um cessar-fogo. Agora temos que ir à Rússia e esperamos que o presidente [Vladimir] Putin concorde com isso também e possamos começar o espetáculo... Queremos acabar com essa guerra".

A reaproximação dos dois países ocorreu dez dias depois da reunião explosiva em que Trump acusou Zelenski de não demonstrar apreço pela ajuda dos EUA e ter má vontade com o fim da guerra, cancelando a ajuda militar e de inteligência ao país sob ataque russo há três anos.

Trump também indicou que Zelenski seria bem-vindo de volta à Casa Branca, apesar do desentendimento público entre os dois líderes no último encontro.