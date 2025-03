A Europa vai conseguir se defender sem as armas dos EUA?

A Alemanha é particularmente importante. O plano de Merz de isentar gastos com defesa do teto de endividamento do governo foi amplamente recebido como potencialmente transformador, e os especialistas acreditam que a maior economia da Europa está bem posicionada para atender à demanda. O impulso no setor de defesa pode até mesmo ajudar a tirar o país de seu mal-estar de desindustrialização.

Nesta quarta-feira (12/03), a fabricante alemã de armas Rheinmetall, a maior empresa especializada em defesa do país, informou ter tido um aumento de 36% em seu faturamento, de 7,2 bilhões de euros no ano anterior para 9,8 bilhões de euros em 2024 (de R$ 41,8 bilhões para R$ 56,9 bilhões). Considerando apenas os negócios militares, o crescimento foi maior, com as receitas subindo 50% em um ano.

"À medida que o setor de defesa crescer, ele oferecerá salários atraentes e atrairá trabalhadores de outros setores, inclusive da indústria automobilística", avalia Wolff.

Hans Christoph Atzpodien, gerente geral da Federação Alemã da Indústria de Segurança e Defesa, diz que as qualificações dos trabalhadores do setor automobilístico e de suprimentos do setor automobilístico geralmente atendem às exigências das empresas de defesa. No entanto, ele adverte que os requisitos de reciclagem e autorização de segurança podem retardar o processo.

"Os prazos para a emissão dessas autorizações não são nem de longe rápidos o suficiente para permitir uma rápida transição dessa mão de obra", afirmou.

Cooperação europeia