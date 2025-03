Acidente de laboratório teria levado à covid, segundo órgão alemão - Órgão de inteligência teria chegado a essa conclusão já em 2020, mas dados teriam sido omitidos pelo governo, segundo imprensa alemã. Cientistas estão avaliando resultados de investigação feita pelo órgão.Cinco anos depois que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a covid-19 como pandemia, ainda não se sabe ao certo a origem do vírus. No entanto, conforme informações divulgadas nesta quarta-feira (12/03) pelos jornais alemães Die Zeit e Süddeutsche Zeitung, o Serviço Federal de Inteligência da Alemanha (BND) acreditava já em 2020 que o novo coronavírus teria sido originado a partir de um acidente em um laboratório da cidade de Wuhan, na China, e não por meio do contato de seres humanos com animais selvagens, na mesma região.

De acordo com as reportagens dos veículos alemães, o serviço de inteligência teria chegado a essa conclusão por meio de dados públicos, bem como materiais obtidos a partir de instituições chinesas como o Instituto de Virologia de Wuhan, um dos mais importantes da China para pesquisa do vírus, como parte de uma operação chamada "Saaremaa".

A revista Der Spiegel publicou que "além de evidências de experimentos arriscados de ganho de função, ou seja, a modificação artificial de vírus naturais, o material também mostra várias violações das normas de segurança laboratorial".