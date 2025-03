Como a desinformação intensificou a violência na Síria

Essas são milícias, originalmente formadas por comunidades muçulmanas xiitas no Iraque para combater o grupo extremista "Estado Islâmico" (EI), integram agora a segurança e o governo do estado do Iraque. Alguns grupos dentro do PMF são bem conhecidos por manterem contatos mais próximos com o Irã e são considerados parte do mesmo eixo apoiado pelo Teerã que incluem o Hezbollah no Líbano e os houthis no Iêmen.

"Eles me dão as postagens e eu as publico", disse o usuário à DW. "Confio muito nas lideranças e são eles que verificam as notícias", explicou, acrescentando que usuários como ele recebem entre 20 e 30 dólares (R$ 126 e R$ 190) por postagem.

"A maioria dos que trabalham nessa área está desempregada, ou incapacitada por causa de conflitos, ou são mulheres cujos maridos morreram na guerra", continuou a pessoa. De acordo com o usuário, os valores que os agentes de mídia social iraquianos recebem dependem, por exemplo, de em quais idiomas eles podem postar e seu alcance, com alguns influenciadores conhecidos recebendo mais de 100 dólares por postagem.

Os usuários trabalham por dinheiro, mas o usuário com que a DW conversou admitiu que também há um aspecto político nesse trabalho. Ele, um muçulmano xiita, disse que seu grupo considera todos os muçulmanos sunitas, incluindo os da Síria, como seus inimigos e adversários do Irã, país de maioria xiita, que, segundo fiz o usuário, "é o salvador desta região".

A pessoa também justificou seu trabalho utilizando outro argumento, que também é falso, de que o novo governo sírio é próximo de Israel, dos Estados Unidos e da Europa, todos os quais eles veem como inimigos do Irã.

Ele admitiu que a foto do perfil em sua conta não era real. A DW não conseguiu verificar completamente a identidade da pessoa. No entanto, suas respostas estão de acordo com investigações anteriores sobre a proliferação de conteúdo pago por interesses políticos no Iraque.