Como painéis solares se tornaram indispensáveis na Europa

O sistema de subsídios da Espanha tem requisitos particularmente complexos e é conhecido pelos longos atrasos.

"Embora o dinheiro seja alocado, menos da metade dos subsídios solares solicitados foram pagos após dois anos", disse Seda Orhan, da CAN. No entanto, a Espanha também oferece alguns dos pagamentos máximos mais generosos da Europa para as instalações de telhados mais caras.

Empréstimos favoráveis e incentivos fiscais

Muitos governos e bancos também oferecem empréstimos com juros baixos para instalações solares, com a região da Valônia, na Bélgica, incluindo opções de juros zero para famílias de baixa renda.

Além disso, os proprietários podem reivindicar deduções significativas no imposto de renda sobre seus investimentos solares na Espanha e na Itália, enquanto a Alemanha e a Suécia reduzem os impostos sobre a eletricidade vendida à rede.

Incerteza sobre futuros programas de suporte