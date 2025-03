Impostos turísticos realmente desencorajam turismo de massa?

O país relata ter arrecadado 26 milhões de dólares com a taxa em 2023. Segundo o Departamento de Turismo nacional, essa receita vai diretamente para ajudar os cerca de 800 mil habitantes do país, investida em saúde, educação, melhoria de infraestrutura, ao mesmo tempo em que se fortalecem as iniciativas se proteção do meio ambiente e se apoiam as empresas locais.

Imposto não afasta turistas

Claro que um imposto de turismo tão alto também atua como um elemento dissuasivo: assim, apenas 103 mil turistas teriam visitado o Butão em 2023, a maioria proveniente da Índia.

Com 962 mil habitantes, a população de Maiorca, na Espanha, é semelhante à do Butão. E, tendo sido inundados com turistas nos últimos anos, seus moradores organizaram vários protestos. Tendo recebido cerca de 13 milhões de turistas estiveram em 2024, não é de se surpreender que muitos moradores da ilha tenham pressionado pela imposição de limites no turismo de massa.

Em 2016 Maiorca adotou um imposto de hospedagem. Dependendo da categoria do hotel, os turistas pagam até 4 euros (R$ 25) por dia. O governo das Ilhas Baleares estuda aumentar esse imposto para 6 euros, e eliminá-lo durante o inverno. O dinheiro é usado para financiar projetos de sustentabilidade. No entanto, a taxa pouco valeu para dissuadir os viajantes, e a ilha tem batido um recorde de turismo após o outro.

Taxas de hospedagem