Oposição pró-independência vence eleição na Groenlândia - Em resultado considerado surpreendente até mesmo pelos vencedores, dois partidos independentistas levaram a maioria dos 40 mil votos do território ligado à Dinamarca e que está na mira de Trump.O partido oposicionista de centro-direita Demokraatit – Democratas, em português – liderou com quase 30% dos votos as eleições parlamentares que ocorreram na terça-feira (11/03) na Groenlândia. O resultado foi considerado "surpreendente" pela própria legenda, que cresceu 21 pontos percentuais entre o eleitorado em comparação com a eleição de 2021, quando havia conquistado 9%.

Em segundo lugar, com 24,5%, ficou o partido nacionalista Naleraq – ou Ponto de Orientação, em tradução livre – que mais do que dobrou sua votação em relação ao pleito anterior. Em terceiro, ficaram os ambientalistas do Inuit Ataqatigiit, com 21%, e, em quarto, o seu tradicional parceiro de coalizão, o Siumut, com 14%.

Uma vez que nenhum desses partidos obteve a maioria das 31 cadeiras do parlamento, negociações para formar uma coalizão governamental devem ocorrer nos próximos dias ou semanas.