Ucrânia prestes a perder controle sobre região russa de Kursk

O mesmo canal, porém, relatou que a Ucrânia continuava a realizar ataques pesados em Sudzha. O governador russo da região disse que quatro funcionários civis de uma fábrica foram mortos nesta quarta-feira.

Já o analista russo independente Ruslan Leviev disse que a incursão ucraniana estaria chegando ao fim. "Talvez essa história acabe hoje; talvez eles tentem manter os vilarejos da fronteira por mais alguns dias. Mas, no geral, a história da cabeça-de-ponte [território do lado inimigo, no jargão militar] de Kursk está chegando ao fim, e as tropas ucranianas estão saindo", afirmou.

Rússia avalia proposta de cessar-fogo

Os Estados Unidos e a Ucrânia anunciaram nesta terça-feira a disposição para um cessar-fogo de 30 dias – se a Rússia também concordar – e a retomada imediata da ajuda militar e de inteligência americana a Kiev.

O anúncio conjunto foi feito após uma rodada de negociações na cidade de Jedá, na Arábia Saudita, que não contou com a presença dos presidentes. Zelenski esteve antes em Jedá para conversas preliminares.

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, prometeram fornecer a Moscou todas as informações sobre as negociações entre os EUA e a Ucrânia. O Kremlin disse que precisava ser informado pelo lado americano antes de comentar se os termos do cessar-fogo eram aceitáveis.