UE planeja aumentar deportações e criar "centros de retorno" - União Europeia anuncia plano controverso que inclui criação de centros para fins de deportação e possibilidade que ordens expulsão emitidas por um Estado-membro possam ser cumpridas em qualquer outro país do bloco.A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira (12/03) um novo e controverso plano para aumentar as deportações de migrantes e criar "centros de retorno" em países terceiros.

O chamado Sistema Europeu para Retornos visa criar regulamentações comuns em todos os 27 Estados-membros para que as autoridades de imigração em cada nação da UE possam executar uma ordem de deportação emitida por outro país do bloco.

A proposta de mudar as regras atuais para permitir que os países da UE enviem requerentes de asilo rejeitados para países terceiros estava ausente do pacto de migração e asilo da UE aprovado no ano passado.