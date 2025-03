UE promete retaliar tarifas de Trump sobre aço e alumínio

Cerca de metade das exportações de aço brasileiras são destinadas aos EUA. Por isso, as tarifas americanas devem ter um impacto significativo no mercado siderúrgico brasileiro. Algumas empresas do setor devem ser pouco afetadas por venderem pouco para os EUA ou porque têm produção no país, como no caso da Gerdau. Já companhias que exportam grandes volumes para os EUA, como ArcelorMittal, Ternium e CSN, devem ser mais impactadas.

UE promete retaliar

Por sua vez, a UE respondeu no início da quarta-feira com a renovação das tarifas sobre os produtos dos EUA que havia adotado em 2018 e 2020 e que, posteriormente, havia deixado sem efeito.

"Acreditamos firmemente que, em um mundo cheio de incertezas geopolíticas e econômicas, não é de nosso interesse comum sobrecarregar nossas economias com tarifas", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um comunicado.

"As contramedidas que tomamos hoje são fortes, mas proporcionais. Como os Estados Unidos estão aplicando tarifas no valor de 28 bilhões de dólares, estamos respondendo com contramedidas no valor de 26 bilhões de dólares", acrescentou von der Leyen.

A Comissão Europeia afirma que as medidas têm o objetivo de "ser inteligentes e atingir onde dói", por isso são escolhidos produtos com "alto valor agregado e simbólico".