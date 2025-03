Apesar de ter melhorado, pecuária no Brasil segue ineficiente, diz estudo - Atividade ocupa 64% das terras usadas pelo agro no Brasil, mas gera 17% do valor bruto do setor. Cerco ao desmatamento é vital para aumento da produtividade, aponta pesquisa.De tudo o que sai do campo no Brasil, nenhuma outra atividade ocupa tanto espaço como a pecuária. Os rebanhos se espalham por 64% da área destinada às atividades rurais, em torno de 2,8 milhões de quilômetros quadrados. É como se ocupassem um pasto equivalente a quase duas vezes o tamanho do estado do Amazonas.

Essa ordem de grandeza não aparece no desempenho econômico. Em 2023, a pecuária contribuiu com 17% do valor bruto da produção deste setor, segundo dados do Ministério de Agricultura e Pecuária. A conta desproporcional aponta a persistência de um problema: o uso pouco eficiente da terra.

"A ineficiência é ainda uma marca da pecuária brasileira", conclui Paulo Barreto, pesquisador sênior do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), depois de passar um ano e meio mergulhado em dados para compilar uma pesquisa.