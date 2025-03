Brasileiro é pivô em denúncias de abusos em instituto alemão

"Antes de mais nada, deixe-me dizer que todo o processo é confidencial e anônimo, desde que você não me instrua de outra forma", diz o e-mail. "Mas, para ser honesto, em um determinado momento, as pessoas envolvidas no conflito precisam ser nomeadas de uma forma ou de outra para possibilitar as investigações."

Outros dizem que enfrentaram esforços mais evidentes para suprimir suas denúncias. Felix, um ex-pesquisador de doutorado em um instituto Max Planck no sul da Alemanha, que também pediu que seu nome verdadeiro não fosse usado, diz que enviou um relatório detalhado em 2022 para a Unidade de Investigações Internas, órgão criado como resultado da pesquisa de 2019 e encarregado de avaliar relatos e conduzir investigações preliminares.

Em uma troca de e-mails analisada pela DW e pela Der Spiegel, Felix acabou sendo informado de que seu relatório seria encaminhado ao diretor administrativo de seu instituto. Dessa forma, informações confidenciais, como nomes das vítimas e detalhes da má conduta, ficariam ao acesso de pessoas em algum nível envolvidas.

Quando Felix solicitou à unidade que não encaminhasse o relatório como estava, ele foi informado de que o processo de reclamação havia sido formalmente encerrado como resultado da solicitação.

"Senti que não havia nenhum interesse em fazer uma investigação de fato", diz Felix. "Não quero aceitar que as pessoas sejam tratadas dessa forma e que, no futuro, jovens cientistas tenham que se deparar com uma situação semelhante à minha."

A Sociedade Max Planck disse que não poderia comentar sobre os detalhes dos dois casos, mas afirmou: "Concedemos anonimato e confidencialidade a quem faz uma denúncia".