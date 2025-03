Caso Mariana: Em último dia de julgamento, vítimas acusam BHP de tentar "desafiar a lógica"

O político tem liderado o movimento dos 23 gestores municipais que se recusaram a assinar o acordo de repactuação no Brasil.

"Quando nós, prefeitos, imaginávamos que teríamos uma luz no final do túnel, que esse processo de fato seria encerrado, ficamos totalmente insatisfeitos com os valores que foram propostos", disse sobre o acordo de R$ 170 bilhões com as mineradoras, endossado por 26 municípios.

De acordo com Duarte, Mariana sofre até hoje os impactos sociais e econômicos do rompimento da barragem, com diminuição de receita e aumento de despesas. "Mariana é um município minerador. Com o rompimento da barragem, o imposto da mineração, que é o maior tributo da nossa cidade, parou. E consequentemente, outros impostos vinculados também pararam, já que muitas empresas fecharam as portas", explica.

No fim de fevereiro, Mariana e outras 20 cidades ajuizaram uma ação civil pública, contra a Samarco, a Vale e a BHP solicitando R$ 46 milhões em indenização, alegando que os valores repactuados no acordo são insuficientes. A ação é uma outra frente além do julgamento no Reino Unido.

"A gente tem confiança de que aqui a empresa será condenada e que os valores pleiteados serão infinitamente superiores aos valores que foram propostos no Brasil”, afirma Duarte.

Apesar do descontentamento de alguns municípios, Fernanda Lavarello, diretora de assuntos corporativos da BHP no Brasil, afirmou não haver possibilidade de rever os valores repactuados no acordo nacional.