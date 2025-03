[Coluna] Mulheres negras e a luta pela dignidade no trabalho

Esperança Garcia

Piauí, século 18. A capitania não estava diretamente vinculada à economia de exportação que ordenava o sentido da colonização portuguesa no Brasil. Mas, nem por isso, era um território que desconhecia a escravidão. Pois bem: foi ali na capitania do Piauí, no dia 06 de setembro de 1770, que Esperança Garcia (1751-?) escreveu uma carta ao governador da capitania denunciando os maus-tratos que sofria e reivindicando melhores condições de vida e de trabalho para ela e outras pessoas escravizadas.

Isso mesmo. Num período em que a escolarização era um privilégio de muito poucos (a maior parte dos moradores do Brasil colônia era iletrada), uma mulher escravizada não só escreveu de próprio punho uma carta para a maior autoridade local, como o fez para denunciar seu novo proprietário que, além de ser um péssimo cristão, era profundamente violento com seus escravizados, especialmente mulheres e crianças.

A importância dessa carta escrita por Esperança Garcia tem muitas camadas. Por um lado, nos ajuda a desmistificar a ideia de que a população escravizada era pacata e subserviente aos mandos e desmandos de seus proprietários. A resistência sempre existiu, das mais diferentes formas.

Em segundo lugar, o documento em si é de um valor inestimável, já que foi escrito em primeira pessoa por uma mulher que estava na pior condição social daquele período. Em terceiro, sua carta, redigida com clareza e firmeza, tornou-se um marco na história por direitos, fazendo com que, em 2017, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Piauí reconhecesse esse documento como uma petição, escrita por aquela que foi condecorada como a primeira advogada do estado. Isso mesmo: uma das primeiras advogadas do Brasil foi uma mulher negra, que na condição de escravizada lutou pelo que entendia ser a dignidade que merecia.

Laudelina Campos Melo