Comissão da ONU acusa Israel de "atos genocidas" em Gaza

O documento, apresentado pela Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado (criada em 2021 pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU), se estende por 50 páginas.

"As evidências coletadas revelam um aumento terrível na violência sexual e de gênero", destacou ao apresentar o relatório a jurista sul-africana Navi Pillay, presidente da comissão.

O documento aponta ainda que esse tipo de violência teria se tornado "uma estratégia de guerra de Israel para dominar e destruir o povo palestino".

Segundo os investigadores, a prática se enquadra em duas das cinco categorias definidas pela Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio: a "submissão intencional do grupo a condições de existência que acarretem sua destruição física, total ou parcial" e a imposição de "medidas destinadas a impedir nascimentos no grupo".

Clínica destruída

O relatório afirmou que os hospitais e departamentos de maternidade em Gaza foram sistematicamente destruídos, assim como a principal clínica de fertilização in vitro do território, bombardeada em dezembro de 2023.