Elon Musk na política ameaça a Tesla e o seu império?

A política pode ser culpada pela queda nas vendas da Tesla?

A queda de vendas da Tesla aumentou a pressão. Na Alemanha, onde Musk usou a sua rede social X para apoiar o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) antes das eleições nacionais do mês passado, as vendas da Tesla caíram 76% em fevereiro em comparação com o ano anterior. As vendas de veículos elétricos em geral na Alemanha aumentaram em quase um terço no mesmo período.

Uma tendência semelhante está surgindo em outros lugares, incluindo a França, onde as vendas da Tesla caíram quase 45% nos dois primeiros meses do ano, enquanto na Austrália houve uma queda de mais de um terço nos quatro meses desde a reeleição de Trump.

Na Califórnia, o maior mercado dos EUA para veículos elétricos, as vendas da Tesla caíram pelo quinto trimestre consecutivo, de acordo com a California New Car Dealers Association (CNCDA). Em 2024, os registros da Tesla no estado caíram 11,6%.

Os consumidores parecem estar se afastando da marca de carros elétricos de Musk em meio a acusações de interferência política e de um relacionamento muito próximo com Trump. Muitos proprietários da Tesla colocaram adesivos em seus carros elétricos em oposição à guinada de Musk para a direita, com slogans que dizem: "Tesla vintage – edição pré-loucura" e "Comprei este carro antes de Elon enlouquecer".

"Musk acha que pode dizer o que quiser e não acha que a Tesla sofrerá nenhuma consequência", disse Seth Goldstein, analista da empresa independente de análise de dados Morningstar, à Associated Press na semana passada. "A Tesla estava em um ponto ideal. Agora ela tem concorrência".