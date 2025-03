Entenda os protestos dos aposentados na Argentina - Idosos protestam contra perda de direitos e declínio acentuado no valor das aposentadorias, em consequência das políticas ultraliberais de Javier Milei, que dobraram os preços de medicamentos e serviços essenciais.Uma manifestação de aposentados apoiada por torcidas de futebol e organizações sociais na Argentina nesta quarta-feira (12/03) terminou em violentos confrontos com a polícia, que resultaram na prisão de ao menos 103 pessoas e deixaram 20 feridos, um deles em estado grave.

O protesto – o mais violento no país desde que o do ultraliberal Javier Milei assumiu o governo, em dezembro de 2023 – foi o mais recente de uma série de atos públicos que ocorrem há anos todas as quartas-feiras contra em defesa dos direitos dos aposentados, que vêm sofrendo um declínio acentuado em seus rendimentos e poder de compra.

Eles exigem uma atualização do valor das aposentadorias, o restabelecimento da cobertura dos custos com medicamentos e a continuação da moratória previdenciária, que termina no final de março e permite que pessoas se aposentem sem ter cumprido os 30 anos de contribuição.