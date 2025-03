Número de imigrantes presos nos EUA dispara em fevereiro - Total de prisões nos primeiros 22 dias de fevereiro superou qualquer outro mês dos últimos sete anos, segundo jornal britânico. Desde a posse de Trump, mais de 32 mil foram detidos.Uma análise de dados do Departamento de Segurança Interna (DHS) dos Estados Unidos revelou que as autoridades de imigração americanas prenderam mais pessoas nos primeiros 22 dias de fevereiro de 2025 do que em qualquer mês nos últimos sete anos.

A análise, feita pelo jornal britânico The Guardian, mostra que o número de prisões é acompanhado de um aumento no número de pessoas mantidas em centros de detenção. Nesta semana, o DHS anunciou que 47,6 mil pessoas estão detidas, com o órgão atingindo sua capacidade máxima.

As autoridades de imigração não estão apenas prendendo mais pessoas, mas também colocando um número cada vez maior sob liberdade vigiada.