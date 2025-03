O mistério das pedras que se movem sozinhas no deserto

Apenas dois anos após o início do projeto, em 4 e 20 de dezembro de 2013, a equipe conseguiu o impensável: capturar o deslocamento das rochas em vídeo. Em um desses eventos, mais de 60 rochas se moveram simultaneamente, algumas viajando até 224 metros em vários episódios.

Os dados do estudo, publicados em 2014 na revista científica PLOS One, revelaram que as pedras se moviam em média de 2 a 5 metros por minuto. Como observa o portal IFL Science, "não é exatamente um recorde de Fórmula 1, mas certamente está no mesmo nível das rochas inanimadas mais rápidas da Terra".

Gelo e vento ajudam a mover as pedras

A explicação para esse mistério acabou sendo uma espécie de dança entre o gelo e o vento. Durante o inverno, quando uma piscina rasa se forma no antigo lago, a água congela em uma camada surpreendentemente fina de gelo, com apenas 3 a 6 milímetros de espessura.

Quando o sol da manhã começa a derreter esse gelo, grandes painéis flutuantes se formam e, impulsionados por brisas suaves de 4 a 5 metros por segundo (e não pelos ventos fortes que se suspeitava anteriormente), empurram as rochas em padrões determinados pela direção do vento e pelo fluxo de água sob o gelo.

Esse espetáculo natural, no entanto, é bastante raro. As pedras se movem apenas uma vez a cada dois ou três anos, e seus rastros permanecem visíveis por três ou quatro anos. E tem mais: as rochas, compostas de dolomita e sienito, deixam rastros diferentes dependendo da sua superfície – aquelas com fundo áspero traçam linhas retas, enquanto as com fundo liso tendem a serpentear ao longo da planície.