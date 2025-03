Os custos ocultos do boom petrolífero dos EUA

Onde estão os empregos?

Entre as promessas feitas com relação à perfuração de poços de petróleo, talvez a que mais gera expectativas seja a do emprego. O petróleo é frequentemente retratado como uma tábua de salvação para muitos americanos, oferecendo altos salários.

Foi isso que motivou o engenheiro Hollis Eubanks a começar a trabalhar no setor: "A grande atração foi o dinheiro. É muito dinheiro. Conheço gente sem nem o ensino médio completo que ganha seis dígitos por ano."

Eubanks mora do outro lado do país, no estado do Mississippi, mas às vezes dirige 11 horas até Midland, no oeste do Texas, onde permanece algumas semanas esperando ser convocado para lidar com o mau funcionamento de equipamentos de perfuração ou para a manutenção de poços.

"Você se acostuma a ganhar esse dinheiro e é muito difícil se afastar dele. É difícil voltar a ter uma vida normal, porque é uma daquelas coisas que, uma vez no sangue, vicia."

Mesmo assim, depois de quase uma década atuando no setor, Eubanks viu como o trabalho pode ser volátil. Demissões em massa são comuns, muitas vezes provocadas por excesso de produção ou queda de valor no mercado. E avanços tecnológicos permitem às empresas manter altos níveis de produção com menos operários.