Presidente de Portugal dissolve Parlamento e marca eleição para 18 de maio - Anúncio ocorre após primeiro-ministro Luís Montenegro perder voto de confiança no Parlamento. Será a terceira vez que Portugal irá às urnas em quatro anos.O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu nesta quinta-feira (13/03) o Parlamento do país e anunciou que convocou eleições legislativas antecipadas para 18 de maio, após a queda do governo do primeiro-ministro Luís Montenegro (centro-direita).

Em discurso no Palácio de Belém, sede da Presidência, Rebelo de Sousa disse que a data era a preferida pela maioria dos partidos e lembrou que essas serão as terceiras eleições em quatro anos, eleições que "ninguém esperava e, sobretudo, ninguém queria".

O chefe de Estado lembrou que, "inesperadamente", entre fevereiro e março, surgiu no país uma "crise aparentemente política, como tantas outras" que Portugal já superou no passado.