Putin diz favorecer cessar-fogo na Ucrânia, mas sob seus termos

"Concordamos com a proposta de cessar as hostilidades, mas isso deve levar a uma paz duradoura e eliminar as causas subjacentes dessa crise", disse Putin, durante uma coletiva de imprensa no Kremlin ao lado do ditador belarusso Aleksandr Lukachenko, seu aliado.

Nos últimos três anos de conflito na Ucrânia, Putin já deixou claro que pretende no mínimo impor uma neutralidade militar da Ucrânia - com o país fora da Otan -, desarmamento do vizinho e reconhecimento da anexação ilegal sob o direito internacional de quatro regiões ucranianas ocupadas pelo Kremlin.

Avanços russos

Na mesma coletiva, Putin se gabou de avanços russos nos últimos meses, especialmente na contraofensiva russa para repelir uma incursão ucraniana na região de Kursk. "Os eles morrem ou se rendem", disse. Putin também aproveitou a deixa para, numa tática de morde e assopra, questionar se um cessar-fogo é de interesse da Rússia.

"Como eles [os ucranianos] usarão esses 30 dias? Para conseguir armas? Para mobilização forçada? Para treinamento? Como podemos ter certeza de que nada disso acontecerá no futuro? Quem dará as ordens de cessar-fogo? Qual é o valor dessas ordens? Quem decidirá? Quem e onde violará esse acordo?", questionou Putin, acrescentando que "todas essas questões precisam ser minuciosamente estudadas em um futuro próximo".

"Acho que precisamos discutir isso com nossos parceiros americanos, talvez precisemos ter uma conversa telefônica com o presidente [dos EUA] Trump. Mas apoiamos o fim desse conflito de forma pacífica", disse Putin.