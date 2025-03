Quase 100 pessoas são presas em ato na Trump Tower - Membros de organização judaica de esquerda ocuparam saguão de edifício que abriga sede do conglomerado do presidente americano. Ato foi organizado em protesto contra prisão de ativista palestino.Cerca de 100 pessoas foram detidas nesta quinta-feira (13/03) durante uma manifestação liderada por uma organização judaica de esquerda que ocupou a Trump Tower, em Nova York, em protesto contra a prisão do ativista pró-palestino Mahmoud Khalil, um aluno de pós-graduação Universidade de Columbia.

Os manifestantes denunciaram o governo do presidente Donald Trump por justificar a prisão de Khalil como uma ação necessária para combater o antissemitismo.

"O sequestro de Mahmoud não tem nada a ver com a segurança dos judeus. O governo Trump acredita que pode sufocar a dissidência e retirar direitos constitucionais. Conhecemos essa estratégia. Nós nos recusamos a permitir que eles sequestrem nossos vizinhos em nosso nome", escreveu o grupo Jewish Voice for Peace na rede social X (ex-Twitter).