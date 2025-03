Cientistas descobrem "mapa 3D" mais antigo do mundo - Gravuras em solo arenoso em caverna na França datam de aproximadamente 13 mil anos atrás. Rios e vales em miniatura revelam uma paisagem que desafia a percepção das habilidades cognitivas pré-históricas.Nas profundezas de uma caverna de arenito ao sul de Paris, cientistas descobriram o que pode ser o mapa tridimensional mais antigo do mundo. De acordo com os geocientistas Médard Thiry, do Centro Francês de Geociências, e Anthony Milnes, da Universidade de Adelaide, a descoberta é datada de aproximadamente 13 mil anos atrás e representa um avanço significativo para a compreensão das habilidades cognitivas de nossos ancestrais do período Paleolítico Superior (30.000 a 8.000 a.C.).

O achado fica na caverna Ségognole 3, parte de um famoso complexo de estruturas de arenito que inclui mais de 2 mil gravuras da Idade da Pedra. O que o torna único é a forma como os antigos caçadores-coletores manipularam com maestria o piso para criar uma representação do vale que fica ao redor.

Miniatura funcional da paisagem