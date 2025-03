Cinco fatos sobre o Holi, o festival das cores na Índia

4. É dia de Holi!

As festividades começam à noite, quando as famílias fazem fogueiras para simbolizar a queima de Holika, a feiticeira que queria matar Prahlad. No dia do Holi, os foliões tomam um café da manhã tradicional indiano e se reúnem com suas famílias e amigos para celebrar.

O "Holi Hai", que em hindi significa "é Holi", é a deixa para que todos se reúnam em um só lugar e joguem cores uns nos outros, em meio a uma grande celebração. Se tiver sorte, você deixará o local com cores orgânicas de boa qualidade e tendo sofrido o mínimo de assédio. Se não, multidões empolgadas podem carregá-lo e jogá-lo na poça de lama mais próxima ou você pode acabar encharcado com cores artificiais permanentes que deixam seu cabelo e rosto roxos por dias a fio.

Além disso, se você for homem, tome cuidado em Mathura: você pode ser espancado com um bastão se estiver participando do tradicional "lathmaar Holi", que, em hindi, significa "Holi para bater com um bastão". Se você for mulher, pode participar!

No oeste da Índia, os foliões costumam pendurar um pote de barro cheio de leite ou iogurte em uma determinada altura, enquanto grupos de meninos competem fazendo pirâmides humanas para chegar ao recipiente e quebrá-lo.

5. Músicas do Holi