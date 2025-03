"Para enfrentar o racismo é preciso repensar o poder"

Tendo a consciência de que a não conversa é estratégica, é estratégica por parte de pessoas que estão na liderança. A gente não pode ser tolo com relação a isso. Mas a minha função aqui é essa. Eu sou uma pessoa que tem sonhos, metas e utopias: tentar fazer com que a gente se medie para fazer um projeto coletivo. Porque esse que está aí não está legal não.

Na última semana, a repercussão dos ataques a um jogador do Palmeiras ilustrou a persistência do racismo neste esporte, considerado paixão nacional. Que dificuldades você vê na sociedade para lidar com essa questão?

Porque para a gente enfrentar o racismo a gente vai ter de repensar poder, pensar na mão de quem está na gestão das coisas. A gente vai ter de repensar a economia, a distribuição de renda. A gente vai ter de repensar os saberes que estão no mundo para gerir seja lá o que for. A gente vai ter de pensar no desequilíbrio que se tem. E isso mexe com as certezas que as pessoas têm, e com os lugares que as pessoas acham que têm de direito. Combater essa conversa é muito estratégico. Porque você faz as pessoas ficarem com medo, se apequenarem, se silenciarem.

As pessoas estão tendo coragem de, na internet, sendo filmadas, praticarem atos de racismo. As pessoas estão tendo coragem de defender atitudes racistas. Mexe com a estrutura, eu sempre soube disso. Eu sempre soube disso. É preciso muita coragem, generosidade e sabedoria para conseguir enfrentar de verdade as nossas chagas. ,

Parece que o país tem de funcionar de determinada maneira. E mexer com o dinheiro, o poder e com aquilo que a gente acha que é quem detém o saber, isso aí, meu velho, é mexer com a cultura que está arraigada com a gente há muito tempo, há muito tempo.

Felizmente fazemos parte de uma geração que veio para dizer assim "peraí, gente, eu também vi, eu quero falar isso aqui, presta atenção, tem outros caminhos, tem outros lugares”. A gente está lidando com uma falência de gerar o mundo.