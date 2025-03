Rússia cometeu crimes contra a humanidade na Ucrânia, diz comissão da ONU

Após três anos de guerra, as "cicatrizes" deixadas pelo conflito nas vítimas são "profundas", sublinha a comissão, pedindo que os responsáveis pelas violações e crimes sejam responsabilizados.

Ao contrário de Kiev, os russos não estão cooperando com a comissão. Em 2023, acusações de deportação de menores ucranianos pelos russos levaram o Tribunal Penal Internacional (TPI) a emitir mandados de detenção para o líder russo, Vladimir Putin. O TPI acusa também o antigo ministro da Defesa russo Sergei Shoigu e o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Valery Gerasimov, de crimes de guerra e contra a humanidade, no âmbito da invasão russa.

O relatório da comissão da ONU momento em que a Ucrânia está sob pressão dos EUA para fazer concessões aos russos em troca de um cessar-fogo. Nesta semana, Kiev concordou com uma proposta de paralisação nos combates por 30 dias. No entanto, o regime de Vladimir Putin evitou se comprometer com a proposta, sinalizando que pretende arrancar mais concessões antes de uma pausa.

Na quinta-feira, outra comissão da ONU, também ligada ao Conselho dos Direitos Humanos, acusou o governo de Israel por "atos genocidas" durante a condução da guerra na Faixa de Gaza.