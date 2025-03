STF julgará denúncia contra Bolsonaro em 25 de março - Primeira Turma do Supremo vai avaliar se denúncia da PGR é consistente e se os oito indiciados do "núcleo crucial" da trama golpista virarão réus. Ex-presidente ironizou rapidez da decisão: "Velocidade da luz".O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para 25 e 26 de março o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete investigados por suposta participação em trama para impedir Luiz Inácio Lula da Silva de assumir o poder após as eleições de 2022.

A data foi definida pelo ministro Cristiano Zanin, que é presidente da Primeira Turma do STF, responsável pelo julgamento. Se a maioria dos ministros do colegiado aceitar a denúncia, Bolsonaro e os outros acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal no STF.

A Primeira Turma é formada pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Nessa etapa, eles irão analisar se a denúncia da PGR reúne elementos suficientes para tornar réus os envolvidos. Não se trata ainda de um julgamento da culpa ou inocência dos investigados.