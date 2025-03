EUA lançam ataque massivo contra os houthis no Iêmen

A situação na região era de relativa calma desde o início do cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino Hamas na Faixa de Gaza, em janeiro. No momento, as negociações de paz estão estagnadas, e bombardeios isolados seguem vitimando civis em Gaza, segundo autoridades locais. Israel suspendeu o fornecimento de ajuda humanitária à região para pressionar pela soltura de mais reféns.

Desde novembro de 2023, os houthis lançaram mais de 100 ataques contra navios no Mar Vermelho, afirmando agirem em solidariedade aos palestinos em Gaza. Duas embarcações foram afundadas, e quatro marinheiros foram mortos.

Os ataques prejudicaram o comércio marítimo global, forçando empresas a fazer custosos e demorados desvios de rota.

Os houthis, assim como o Hamas e o Hezbollah no Líbano, são aliados do Irã. Estes dois últimos, porém, foram enfraquecidos desde o início do conflito em Gaza. A Síria de Bashar al-Assad, também próxima de Teerã, foi tomada por rebeldes em dezembro do ano passado.

Pressão sobre o Irã

Ao anunciar o ataque americano, Trump também enviou um recado ao Irã, exigindo que parem de apoiar o grupo.