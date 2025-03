Qual é a estratégia de Putin na negociação de cessar-fogo com a Ucrânia? - Presidente russo diz aprovar ideia de cessar-fogo, mas impõe diversas condições - que, segundo críticos, dizem muito sobre os verdadeiros objetivos do Kremlin.Antes de responder concretamente sim ou não à proposta americana para um cessar-fogo na guerra na Ucrânia, Vladimir Putin dirigiu na quinta-feira (13/03) "palavras de gratidão" ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "por dedicar tanta atenção à resolução do conflito".

O gesto reverente não era por acaso. "Putin quer que Trump acredite que ele está interessado num acordo", afirma Anton Barbashin, cientista político e editor-chefe do site Riddle Russia. O presidente russo não quer incorrer no mesmo erro do líder ucraniano Volodimir Zelenski e aborrecer Trump. Em vez disso, explica Barbashin, Putin "quer apertar todos os botões necessários para fazer Trump falar com ele" e garantir um bom negócio.

Mas a ideia de Putin de como deveria ser esse acordo pode ser diferente da de Trump. O americano quer uma trégua inicial de 30 dias nos combates. Putin sinalizou que apoiava a ideia, mas acrescentou que há "questões que precisamos discutir". Mas que questões são essas, e o que elas revelam sobre as intenções da Rússia?