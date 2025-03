Tensões elevam risco de nova guerra civil no Sudão do Sul

A guerra civil em grande escala é inevitável?

"Cada líder tem suas próprias forças armadas em todo o país, e esse é o problema", disse Akech. Machar tem as forças de oposição da SPLA-IO.

Os pesquisadores do International Crisis Group dizem que as avaliações internacionais indicam uma rápida deterioração da situação de segurança e a possibilidade de uma nova guerra civil. O grupo alertou sobre a possibilidade de as milícias do Exército Branco assumirem o controle de Nasir e de outras partes estratégicas do Sudão do Sul e se espalharem pelo Sudão, ao norte.

Há também a atual crise no Sudão. "O tipo de tensão que estamos vendo agora tem muito a ver com o alastramento da guerra no Sudão", de acordo com Akech. O Sudão do Sul se tornou independente do Sudão em junho de 2011. Juba depende dos petrodólares do petróleo transportado pelo Sudão.

Nos últimos dias, Kiir consultou seus colegas no Sudão e na Somália.

Seria imprudente sugerir que a violência em grande escala é inevitável no Sudão do Sul agora, de acordo com Abiol Lual Deng, um cientista político sul-sudanês-americano.