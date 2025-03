Ao menos 51 morrem após incêndio em boate na Macedônia do Norte - Incidente deixou mais de 100 feridos e aconteceu durante show de uma banda local de hip hop em boate onde havia cerca de 1.500 pessoas; fogos de artifício dentro do local teriam dado origem ao fogo, segundo relatos.Ao menos 51 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em um incêndio ocorrido na noite de sábado (15/03) em uma boate na cidade de Kocani, na Macedônia do Norte, de acordo com o Ministério do Interior e fontes médicas e policiais.

O fogo começou por volta das 3h (horário local, 23h de sábado de Brasília) na boate Pulse, onde cerca de 1.500 pessoas, a maioria jovens, estavam presentes para assistir a um show da banda de hip hop local DNK.

Pessoas ligadas à organização do evento em Kocani, cidade de 30 mil habitantes localizada cerca de 100 quilômetros a leste da capital Skopje, foram presas.