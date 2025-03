Astronautas presos no espaço poderão finalmente voltar à Terra

Wilmore e Williams de volta à Terra

Na sexta-feira, o Dragon foi lançado em órbita pelo foguete Falcon 9, com quatro astronautas a bordo, que ficarão na ISS pelos próximos seis meses – as americanas da Nasa Anne McClain, 45, e Nichole Ayers, 36; o japonês Takuya Onishi, 49, da Jaxa; e o russo Kirill Peskov, 34, do Roscosmos.

Wilmore e Williams ficarão alguns dias com a nova equipe antes de voltarem na quarta-feira (19/03) para a Terra a bordo da Dragon junto com Nick Hague (Nasa), 49, e Aleksandr Gorbunov (Roscosmos), 34, que se juntaram à tripulação de sete membros em setembro.

A estadia da dupla americana na ISS foi se estendendo por uma série de questões técnicas e atrasos. A história deles acabou politizada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusar seu antecessor na Casa Branca, Joe Biden, de abandoná-los.

Tanto Wilmore quanto Williams disseram que haviam concordado com a decisão da Nasa de transformar a viagem deles em uma missão de rotação geral, que geralmente dura seis meses. Os dois são astronautas experientes e pilotos aposentados da Marinha.

"O programa de viagem espacial humana é sobre isso: planejar para [o caso de] contingências desconhecidas, inesperadas. E nós fizemos isso", disse Williams.