Como a AfD está dividindo a Alemanha

"A guinada à direita que estamos vendo no momento afetou quase todos os partidos na Alemanha", analisa Cihan Sinanoglu, chefe do Monitor Nacional de Discriminação e Racismo do Centro Alemão de Pesquisa sobre Integração e Migração (DeZIM).

Sinanoglu afirma ainda que algumas das leis mais restritivas sobre asilo e imigração foram aprovadas com ajuda dos social-democratas, verdes e liberais.

Ele diz que os demais partidos erram ao pensar que conseguirão reconquistar o eleitorado da ultradireita adotando essas políticas restritivas. Fazer isso, critica, não ajuda a combater as políticas racistas da AfD.

"É o que mostra o exemplo do leste alemão, onde há muito menos refugiados e pessoas de origem migratória do que no oeste do país. Ao mesmo tempo, no entanto, é lá que estão os redutos da AfD", pontua o sociólogo.

Divisão que gera exclusão

Sinanoglu defende um debate aberto sobre migração e sobre os limites da sociedade para lidar com isso. No entanto, ele considera um erro político reduzir as divisões na sociedade apenas à questão migratória.