Como o colapso de uma obra pública ameaça derrubar o governo da Sérvia - País vive maior onda de protestos dos últimos 25 anos, após 15 morrerem em desabamento de estação de trem. Manifestantes pedem apuração do caso, que virou símbolo de luta anticorrupção.Por dois dias, cidadãos acudiram a Belgrado, vindos de todas as partes da Sérvia, para o maior protesto do país nos últimos 25 anos, lotando as ruas da capital neste sábado (13/03).

A mobilização ocorreu a despeito da falta de transporte público, suspenso por autoridades de um governo que luta há meses para conter a indignação coletiva que aflorou após o colapso da cobertura de uma estação de trem matar 15 pessoas.

A onda de protestos que se seguiu à tragédia, ocorrida em 1º de novembro na cidade de Novi Sad, já levou à renúncia do prefeito Milan Djuric e do primeiro-ministro e chefe de governo do país, Milos Vucevic. Só na semana passada, a ONG Centro para Pesquisa, Transparência e Responsabilização contabilizou 410 atos pelo país.