Trump, Putin e Zelensky: o que cada um ainda quer com a guerra na Ucrânia?

As condições da Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quinta-feira estar aberto, em princípio, a um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia, mas elencou várias condições antes de se comprometer com uma paralisação dos combates.

Na sua primeira manifestação pública sobre a proposta de cessar-fogo de 30 dias que foi praticamente imposta aos ucranianos pelo governo do presidente americano, Donald Trump, Putin disse que há ainda muitas "questões" a serem resolvidas e sugeriu que quer negociá-las com Washington. Ele também não recuou nas exigências que já havia feito.

Nos últimos três anos de conflito na Ucrânia, Putin já deixou claro que pretende no mínimo impor uma neutralidade militar da Ucrânia - com o país fora da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) -, desarmamento do vizinho e reconhecimento da anexação ilegal sob o direito internacional de quatro regiões ucranianas ocupadas pelo Kremlin.

"Concordamos com a proposta de cessar as hostilidades, mas isso deve levar a uma paz duradoura e eliminar as causas subjacentes dessa crise", disse Putin após o anúncio da proposta de cessar-fogo.

Segundo especialistas, Moscou quer empurrar a Otan para fora da Europa Oriental e aumentar sua influência na Ucrânia. "Não acho que realista que um acordo que preveja a independência e soberania da Ucrânia seja aceito pela Rússia", avaliou o especialista em Rússia Janis Kluge, do Instituto Alemão para Política Internacional e Segurança ao jornal americano The New York Times. Ele lembra ainda os apelos repetidos de Moscou por novas eleições na Ucrânia.