Vaticano divulga primeira foto do papa desde a internação - Na imagem, o papa Francisco aparece sentado perante o altar de sua capela privada no Hospital Gemelli, em Roma. Pontífice disse passar por "momento de provação".O Vaticano divulgou neste domingo (16/03) a primeira imagem do papa Francisco desde que ele foi hospitalizado, em 14 de fevereiro, por problemas respiratórios. Na foto, o pontífice, que reconheceu estar atravessando "um momento de provação", é visto de costas participando de uma missa na capela de seu apartamento, no décimo andar do Hospital Gemelli, em Roma, na Itália.

"Esta manhã, o papa Francisco concelebrou a sagrada missa na capela de seu apartamento no décimo andar da Policlínica Gemelli", afirmou o escritório de imprensa do Vaticano.

Na imagem, porém, o papa Francisco está sozinho, sentado diante do altar e sem a cânula nasal que o ajuda a respirar. Ele, que está com 88 anos, ainda se recupera de uma pneumonia nos dois pulmões que o obriga a receber oxigênio e ventilação mecânica.